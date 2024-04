Autista dello scuolabus ha un malore e muore a Chiavari: aveva appena concluso il giro con i bambini

Tragedia a Chiavari, non lontano da Genova: l'autista di uno scuolabus è morto al volante subito dopo aver fatto scendere i bambini. L'uomo, un 60enne, è riuscito ad arrivare a scuola: ha fatto scendere i piccoli passeggeri e, poco dopo essere ripartito, ha avuto un malore e dopo aver sbattuto con il pullmino contro la recinzione di un cantiere, si è schiantato su tre auto posteggiate in corso Millo ed è morto. Il dramma poteva essere ancora più grande, se i bambini fossero stati a bordo nel momento del malore dell'autista.

Per lunghi minuti i sanitari sul posto hanno cercato di rianimare il 60enne, Alberto Cafferata di Trigoso, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono subito accordi i vigili urbani di Chiavari e il personale della Croce Verde e del 118: i tentativi di rianimare l'autista dello scuolabus, che sono proseguiti per oltre mezz'ora, sono però stati vani.