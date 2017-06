Domenica 18 Giugno 2017, 15:50 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 16:57

Piove sul bagnato. Anzi nella stazione dell'Alta Velocità di Afragola, già finita sotto inchiesta della Procura di Napoli Nord, per irregolarità ambientali e amministrative, dopo nemmeno una settima dall'entrata in funzione. Sabato scorso, durante la pioggia di una pertubazione che ha riportato afa e calore nelle medie stagionali, gli addetti alle pulizie della stazione La Porta del Sud, si sono precipitati a prendere secchi e stracci per arginare l'acqua piovana, che da alcuni perdite nel tetto, sgocciolava allegramente nel lungo corridoio al primo piano, percorso obbligato per chi deve prendere il treno o fare i biglietti. La zona dove si è verificata la perdita della tenuta stagno del tetto, è quella inaugurata in pompa magna, meno di una settimana fa dal primo ministro Paolo Gentiloni, che nel suo discorso aveva pure "bacchettato", e non poco, chi aveva osato criticare il fatto che la stazione Tav non era ancora pronta del tutto. Insomma continua a piovere del bagnato, in questo caso, proprio nel terime del significato.