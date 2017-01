Un 2016 ancora record per i musei statali italiani, che con 44,5 milioni di visitatori e incassi per oltre 172 mln di euro registrano un incremento rispettivamente del 4% e del 12% rispetto al 2015, pari a 1,2 mln di visitatori in più e a 18,5 mln di euro di incassi in più . Lo annuncia il ministro della cultura Dario Franceschini, che sottolinea il buon risultato della sua riforma: «6 mln in più in un triennio, che rappresentano un incremento del 15% e hanno portato ad un aumento degli incassi pari a 45mln».

Sabato 7 Gennaio 2017, 12:49

La Campania dei musei si conferma la seconda regione d’Italia, dopo il Lazio e prima della Toscana, per numero di visitatori con oltre 8 milioni di ingressi registrati nel 2016, un aumento del 14,2 per cento rispetto al 2015.Pompei è a 3,2 milioni di visitatori, la Reggia a 680mila turisti, l'Archeologico di Napoli a 450mila, mentre Ercolano arriva a 437mila.