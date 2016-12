Grande successo al PAN - Palazzo delle Arti di Napoli per la mostra Steve McCurry Senza Confini che in due mesi di esposizione ha raggiunto i 20mila ingressi. La mostra del fotografo statunitense - come riferisce una nota - resta aperta nelle festività natalizie «grazie al grande impegno del Comune di Napoli», per accogliere turisti e napoletani che possono immergersi nello spirito che caratterizza il fotografo attraverso le sue foto che sono il racconto di un'umanità sofferente, stremata ma speranzosa.





Oggi e domani 30 dicembre la mostra sarà aperta fino alle ore 19.30; il 31 dicembre invece le sale saranno aperte dalle 9.30 alle 15.30, mentre il 1 gennaio dalle 15.00 alle 19.30. La rassegna allestita nel PAN, promossa dall' assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e prodotta da Civita Mostre in collaborazione con SudEst, oltre a presentare il nucleo essenziale delle fotografie più famose di McCurry, insieme ad alcuni lavori più recenti e ad altre foto non ancora pubblicate nei suoi numerosi libri, mette in particolare evidenza la sua attività di fotografo impegnato «senza confini» nei luoghi del mondo dove si accendono i conflitti e si concentra la sofferenza di popolazioni costrette a fuggire dalle proprie terre. Tema di grande attualità che Steve McCurry ha documentato fin dalla fine degli anni Settanta.

Giovedì 29 Dicembre 2016, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 14:41

