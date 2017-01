Il Presidente De Luca mesi fa aveva detto:mai più barelle in ospedali Campania.E' stato di parola:via barelle e i malati tutti giù per terra — Luigi de Magistris (@demagistris) 10 gennaio 2017

Martedì 10 Gennaio 2017, 13:28 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 13:50

«Il Presidente De Luca mesi fa aveva detto: mai più barelle in ospedali Campania. È stato di parola: via barelle e i malati tutti giù per terra». Così in un tweet il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris sul caso dell'ospedale di Nola dove alcuni pazienti sono stati adagiati a terra.