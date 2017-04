A Made in Cloister «Fud»: l'agricoltura sana nell'ex Lanificio di Porta Capuana

Martedì 18 Aprile 2017, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 17 Aprile, 22:43

Si svolgerà il prossimo 22 aprile (dalle 10 alle 16) l'ultimo redenz vous "Fud" acronimo di Fresco Urbano e Differente, ovvero il meglio delle produzioni agricole di eccellenza.Location Made in Cloister, il particolare chiostro di Santa Caterina a Formiello riportato alla luce dopo anni di degrado e abbandono e oggi, grazie ad una lunga sfida di riqualificazione urbana, diventato un vero meeting point innovatore, crocevia per amanti dell'arte, dell'architettura, del buon cibo e della creatività in generale.Fud, che nei precedenti appuntamenti ha avuto presenze record, trasformerà l'ex Lanificio in un'agorà della biodiversità dove a star comodi e in bella vista saranno i prodotti coltivati e lavorati attraverso metodi genuini. Il meglio di quel lavorio agricolo fatto di pazienza, cadenzato dalla lentezza delle stagioni, germogliato in modo sano e rispettoso dei processi naturali grazie alla coltura di semi e specie animali antiche-contemporanee, scelte dagli agricoltori/allevatori nel corso dei secoli per armonizzare la coltivazione con l’ambiente.Un'esplosione di freschezza, i sapori veri della terra, la conoscenza diretta di chi regala i suoi giorni alla coltivazione preservandone con meticolosa cura la spontanea evoluzione. Le persone che hanno infatti partecipato ai precedenti incontri sono rimaste colpite, oltre che dalla bontà dei prodotti, da quella amorevole sapienza dei coltivatori con i quali instaurare un rapporto di fiducia alimentare.Tutto questo grazie anche alla presenza del Cloister Bar, dove anche il 22 aprile saranno trasformati, in ricette creative e nuove, i prodotti in vendita. Per il Brunch è gradita la prenotazione telefonando al numero 081 447252 o inviando una email a info@madeincloister.it