Giovedì 12 Gennaio 2017, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 11 Gennaio, 21:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passeggiata romantica tra le strade dell'Urbe per Arek Milik, che poco fa ha postato sui suoi profili social un'immagine che lo ritrae sereno e sorridente dinanzi alla Fontana di Trevi, uno dei luoghi simbolo della capitale. Una scelta forse non casuale visto che in tanti tra i tifoso e gli addetti ai lavori attendono con ansia il verdetto di domani, quando tra le mura di Villa Stuart il professor Mariani eseguirà l'ultimo sul calciatore azzurro e potrà quindi stabilire, se tutto andrà bene, il ritorno in campo dell'attaccante che potrà quindi tornare ad allenarsi con i compagni di squadra.Milik, a quanto ha spiegato lo stesso Mariani, sarà sottoposto ad una valutazione funzionale ovvero effettuerà una serie di test in palestra e sul campo di natura ortopedica oltre ad una risonanza.Un test che non sembra impensierire il polacco, accompagnato come sempre dalla fidanzata Jessica che rappesenterà senz'altro il suo miglior portafortuna.