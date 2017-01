Martedì 3 Gennaio 2017, 12:42 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 12:42

Una tradizione da non perdere: è quella dell’attesissimo party del primo dell’anno puntualmente riproposto da Antonio Martiniello e Nicolangelo Gelormini nella loro casa di via Foria, dove tra opere d’arte contemporanea e musica house s’incontrano puntualmente i più assidui del giro dell’arte e del design, in un happening rigorosamente trasversale e ballerino senza limiti di età e di divertimento.Avvolti in nell’atmosfera senza tempo dei soffitti affrescati e gli arredi moderni, anche stavolta infatti in tantissimi hanno bussato alla porta del creativo ideatore di Keller così come di Made in Cloister: chi per salutare e brindare tra champagne e panettone e chi deciso a ballare e scherzare fino a notte fonda che nel caso di Franco Rendano, Vittorio Carità, Chiara Reale, Raffaele Biglietto, Alfredo Barone Lumaga, Daniela Fossataro, Valeria Lombardi, Camen Mancini, Luca Grossi, Giuseppe Martiniello, Marianna Napolitano, Francesca D’Angelo, Gerry Sarnelli, Valentina Gurgo, Luca Calcaterra, Pasquale De Gennaro, Nando Sarno, Rodolfo Cinquegrana, Giulio Varricchio, Emanuele Buonanno.