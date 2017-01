Musica «disco» e paillettes, gran party a Coroglio

Domenica 8 Gennaio 2017, 14:09 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solo posti in piedi per l’atteso celebration party dell’HBTOO, che per l’occasione ha ospitato una cena spettacolo gettonatissima organizzata nel piano superiore della struttura di Coroglio, dove da pochi mesi grazie ad Andrea Blandini ha visto la luce anche un’accogliente sala ristorante dove cenare a lume di candela con vista sul Golfo d Bagnoli.Un happening solo su invito ma rigorosamente festoso e musicale, animato in console da Marco Piccolo e Cristian Ciotola che si sono alternati al live show della Baccano's Band ed alle performance live della violinista Simona Sorrentino. Un successo annunciato per Ciro Vitiello, Nanni Resi, Paolo Arianetto, e Vincenzo Bellomia, vero motore di un’organizzazione impeccabile e che ha coinvolto anche Carlo Palanca, Beppe Schettino, Massimo Baccano, Ludovica Fusco, Paolo Giovanni Quintavalle, Mary De Pompeis, Lello Carlino, Roberto d’Ambrosio, Christian Ciotola, Svetlana Delimarska, Valeria Vitolo, Angela Aloschi, Giovanni Galanga, Luca De Magistris, Rosa Crescenzo, Lisa Botta, Fabrizio Cappella, Veronica Pinto, Sergio Perugino, Giovanni D’Errico, Antonella D’Avino.