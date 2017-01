Sabato 7 Gennaio 2017, 21:02 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 21:02

Quarant’anni in #3D per Palma Sopito, editrice del magazine free press e del calendario #SuiGeneris. Un traguardo che meritava l’allegro party ospitato dallo spazio eventi di Palazzo Caracciolo e popolato da ben quattrocento amici e compagni d’avventura a partire dall’uomo copertina del mese Giovanni d’Antonio per continuare con il team composto da Manuela Giuliano, Enzo Agliardi, Mirella Paolillo, Stefania Sansò, Giovanni Salzano, Domenico Tafuro, Valeria Aiello e tanti altri.Un happening nel segno della moda e delle tendenze, quindi, che ha visto protagonisti lo stilista Nino Lettieri con alcune delle sue ultime creazioni, Lello Carlino, Daniela Villani, Vincenzo Caputo, Ottavio Lucarelli, Monica Sarnelli, Enzo Lipardi, Lorenzo Crea, Marco Scherillo, Valentina Ilardi, Maurizio ed Antonio Martiniello, Nicolangelo Gelormini, Nicoletta Coccoli, Marcello Lala e tanti altri accolti da una scenografa dallo stile “americano” : a dare il benvenuto ci hanno pensato infatti trenta bikers capitanati da Genny D’Elia con le proprie Harley Davidson, il cui inconfondibile rombo ha immediatamente “acceso l’atmosfera”.