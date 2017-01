Martedì 10 Gennaio 2017, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 17:31

Chi ha un amico a quattrozampe lo sa bene. Il legame che si crea fra una persona e un animale domestico è qualcosa che va al di là di passeggiate, coccole e croccantini. E la storia di Casey lo dimostra ancora una volta. La protagonista è una Border Collie di sette anni che per ritrovare la sua padrona ha camminato molto a lungo: per ben 100 chilometri. Accade in Gran Bretagna dove Carole Fossett, la sua proprietaria, decide di traslocare dalla sua vecchia casa a Spilsby, nel Lincolnshire, per andare ad abitare in un'altra zona nella cittadina di Newmark a un centinaio di chilometri di distanza. Per evitare qualsiasi stress al cane decide di lasciarlo a un vicino per poi tornare a riprenderlo quando il trasferimento sarà concluso. Ma Casey non sembra accettare la cosa e scappa. Iniziando una vera e propria caccia sulle tracce di Carole e della sua nuova residenza. Di certo non ha l'indirizzo, ma la voglia di incontrare di nuovo la sua padrona è irrefrenabile. Non gli resta che affidarsi al suo fiuto. Ma soprattutto all'intensità di quel rapprto unico fra due esseri viventi.L'amico di famiglia al quale era stato affidata la cerca dappertutto, ma invano. Passano i giorni, del Collie nessuna traccia. Inevitabile pensare al peggio. «L’abbiamo cercata per settimane, ma senza successo. Temevamo davvero che fosse morta» racconta Carole, che nel frattempo era stata informata dell'accaduto, a The Telegraph. Poi disperata lancia una campagna di ricerca su Facebook con la speranza che giungano delle segnalazioni. Fino a quando arriva quella giusta: Casey è stata ritrovata nei cespugli di un parcheggio. A poche centinaia di metri dalla nuova casa Fosset, due mesi dopo, esattamente a 96 chilometri di distanza dal posto da cui era partita. Dimagrita di ben 12 chili ma sana e salva, è tornata dalla sua Carole. Perchè per un cane nessun luogo è lontano se lì c'è il suo amato padrone.