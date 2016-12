Folla commossa ad Acilia alla fiaccolata in ricordo di Debora e Aurora, la donna e figlia morte per il crollo della palazzina dove abitavano. Al termine della veglia di preghiera nella Chiesa di San Francesco d'Assisi, mezzo migliaio di persone si è avviato a piedi, in silenzio, con candele bianche e rosse verso i resti della palazzina distrutta da un'esplosione.

In testa al corteo due amici portavano le foto della mamma e della bimba. Arrivati davanti alla casa, Massimo il marito in lacrime ha posato una corona di fiori con al centro una candela bianca. «Piccola di papà, piccola di papà». ha ripetuto più volte. Due lanterne cinesi sono state fatte alzare in cielo. I funerali di Debora e Aurora si terranno lunedì alle 14.30, sempre nella chiesa di San Francesco.



Intanto l'autopsia ha confermato che mamma e figlia sono m orte schiacciate dalle macerie. È quanto emergerebbe dall'autopsia effettuata al policlinico di Tor Vergata. Non sarebbero presenti segni di ustioni: questo aspetto farebbe ritenere che l'esplosione non sia avvenuta nelle loro immediate vicinanze.

