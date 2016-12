Domenica 25 Dicembre 2016, 21:44 - Ultimo aggiornamento: 26 Dicembre, 12:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio ha sessanta anni, alle spalle un'impresa del settore meccanico ora chiusa, nessuna famiglia che lo assista. E una casa lasciata chiusa in provincia. Vive ad Avellino da tre anni nella sua Fiesta amaranto, in giro per la città. Ora è fermo davanti ad una chiesa in collina. Il clima mite lo ha risparmiato fino ad oggi. Ma il suo Natale è stato con il cenone sul cofano dell'auto. I francescani e le Vincenziane, insieme ai residenti del quartiere lo aiutano, ha un bagno e lui si fa la barba e lava i panni che stende sulle siepi. Ma non basta: vorrebbe un garage: "Posso pagare 100 euro al mese"."La giustizia non mi ha aiutato", dice. Non vuole la carità insomma, ma chiede che gli vengano risolti i problemi in sospeso che in passato lo hanno oppresso fino a ridurlo a "uomo che con dignità protesta contro l'ingiustizia".