Domenica 8 Gennaio 2017, 17:19 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 18:35

"Salento di palme e mite Scirocco, Salento nevoso ma mai dopo il Tocco. Due giorni di neve due lampi nel cielo, il Mondo finisce lo so non lo anelo". La profezia spaventa il mondo. Due giorni di neve nel Salento sarebbero il preludio alla fine del Mondo. A raccontarla è la statua dell'aquila a due teste, simbolo della famiglia Tafuri di Soleo, di cui Matteo ne divenne il più celebre esponente grazie alle sue imprese, le sue magie e alchimie.L'Aquila a due teste rappresenta l'antico simbolo orientale del ghiaccio e della bufera, la palma è il simbolo del Salento, mentre i fulmini indicano una tempesta fuori dall'ordinario. A far tornare in auge la leggenda è, come scrive il blog Salento Exp , il diario di Matteo Tafuri che era rimasto nascosto sotto l'architrave della sua antica abitazione. Riportato alla luce ha reso pubblica la profezia.