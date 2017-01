I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno intervenendo in Lungarno dei Pioppi, a Firenze, nella zona dell'Isolotto, per il recupero di un cadavere avvistato in Arno vicino all'argine. Sul posto anche la polizia e il 118.

Venerdì 6 Gennaio 2017, 11:39 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA