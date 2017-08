Morto il giurista Guido Rossi, è stato presidente di Consob e Telecom e commissario della Figc

Lunedì 21 Agosto 2017, 15:37 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 16:41

E' morto il giurista milanese Guido Rossi, protagonista delle più importanti partite finanziarie italiane degli ultimi trent'anni. Avvocato, presidente di Consob e Telecom, fra i promotori della legislazione antitrus in Italia, editorialista del Sole 24 Ore, aveva 86 anni. E' stato anche commissario della Figc dopo Calciopoli e senatore della sinistra indipendente alla fine degli anni '80.Rossi, nato a Milano nel 1931, si è laureato in legge a Pavia nel 1953. Dopo un master negli Stati Uniti ad Harvard e una lunga carriera come docente, nel 1981 diventa presidente della Consob. Ha poi guidato il conglomerato Ferfin-Montedison dopo il crac dei primi anni '90 e successivamente la Telecom: una prima volta all'epoca della privatizzazione nel 1996 e una seconda per un breve periodo dopo il regno di Marco Tronchetti Provera fra il 2006 e il 2007.