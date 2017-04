Palermo, bimbo di 2 anni annega in piscina: stava giocando quando è caduto

Un bimbo di due anni è annegato in una piscina di una villa di Torretta, in provincia di Palermo, dove si trovava con i suoi genitori. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza al Pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Cervello di Palermo dove è arrivato già morto. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul terribile incidente indagano i carabinieri.



Il piccolo di due anni, secondo i primi accertamenti, stava giocando in giardino. Il padre stava facendo alcuni lavori nella casa di villeggiatura, in contrada Piano dell'Occhio a Torretta, quando il figlio è sparito. Lo hanno ritrovato i genitori dentro una piscinetta probabilmente piena di acqua piovana. Il padre ha chiamato subito il 118. Prima dell'arrivo dell'ambulanza i genitori hanno messo il bambino in auto andando incontro al 118. Durante il tragitto la macchina ha avuto un guasto e si è fermata. Quando è arrivata l'ambulanza il piccolo già respirava a stento. È arrivato in ospedale morto. La famiglia è sotto choc. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Torretta che stanno raccogliendo il racconto dei genitori.

Sabato 15 Aprile 2017, 18:52 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 00:02

