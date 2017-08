Rieti, marito e moglie precipitano per 30 metri in un crepaccio: gravi al Gemelli

LA DINAMICA

Lunedì 21 Agosto 2017, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 20:27

RIETI - Recupero effettuato per la donna - O.P,, 73 anni, romana. Recuoerato con il verricello anche il marito, M.F., 76 anni, anche lui romano ma di origini di Borgorose, dove hanno una casetta per le vacanzeI due sono andati gravemente in difficoltà sui monti della Duchessa, nei pressi di Cartore, lungo la Vallata di Fua e subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi che ha visto impegnati i vigili del fuoco di Rieti con l'ausilio di un elicottero Pegaso del corpo e la partecipazione degli uomini del Soccorso alpino di Rieti e uomini e mezzi dell 118.In recupero dei due escursionisti è stato più difficoltoso del previsto. L'incidente è accaduto sul sentiero che scende direttamente a Cartore. Impegnati nelle operazioni oltre all'equipaggio del Soccorso Alpino di Rieti anche i Vigili del Fuoco e i guardia parco della Riserva della Duchessa.L'incidente della coppia é avvenuto sulla via del ritorno, in punto molto esposto del sentiero. La donna si era seduta forse per riposare quando é caduta di schiena; il marito é a sua volta scivolato nel tentativo di trattenerla. Hanno fatto un volo di circa 30 metri cadendo rovinosamente tra le rocce. Due i tentativi di recupero con l'elicottero andati a vuoto per la difficile accessibilità del luogo.I due feriti sono stati comunque infine raggiunti dai soccorritori che, tramite l'elicottero dei vigili del fuoco con il verricello e l'ausilio da terra degli uomini del soccorso alpino, hanno recuperato la coppia ferita. Le condizioni della donna sono peggiori di queleld el marito ma entrambi nion corrono rischio di vita.I due escursionisti - marito e moglie - sono stati caricati sulle barelle e si stanno ora trasportando nella radura sottostante, dove è rimasto l'elicottero che li ha trasportati poi entrambi al Gemelli di Roma.