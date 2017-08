Francia, falso allarme a Nimes: stazione evacuata, un uomo fermato

Sabato 19 Agosto 2017, 22:20 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2017 23:47

Allarme alla stazione di Nimes in Francia sabato in serata. Alcuni media spagnoli hanno parlato di uomini armati e di una sparatoria. Tuttavia la prefettura locale ha smentito i colpi di arma da fuoco e ha parlato di una verifica in relazione a una segnalazione sospetta. Le forze dell'ordine francesi hanno evacuato e transennato l'area intorno alla stazione.A Nimes oggi è partita la Vuelta di Spagna, la gara a tappe di ciclismo che si concluderà il 10 settembre a Madrid.La Prefettura ha invitato a non avvicinarsi alla zona della stazione per poter proseguire le operazione di controllo, scattate in seguito ad una segnalazione sospetta. Bloccati alla stazione anche un gruppo di giornalisti spagnoli, giunti a Nimes per la partenza della Vuelta. Secondo i media spagnoli sarebbero scattati controlli anche all'interno di alcuni vagoni.Un uomo sarebbe stato fermato in seguito all'operazione di controllo della polizia a Nimes, mentre un altro sarebbe ricercato. Lo riportano i media francesi citando fonti di polizia. Secondo le fonti l'uomo fermato aveva una pistola a salve nello zaino. I controlli sarebbe scattati in seguito ad un segnalazione sulla presenza di un uomo armato alla stazione. Non è chiaro se ci sia un collegamento con i fatti di Barcellona.«Fine dell'allerta, a breve ritorno alla normalità alla stazione di Nimes», ha twittato poi poco prima delle 23 laPrefettura della regione della Gard.