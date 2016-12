Preparavano un altro attacco in un centro commerciale in Germania: arrestati due fratelli kosovari

Le autorità tedesche hanno arrestato due fratelli kosovari di 28 e 31 anni con l'accusa di pianificare un attacco a uno dei più grandi centri commerciali della Germania, nella città occidentale di Oberhausen. Lo riportano i media locali, citando la polizia. Le forze speciali hanno arrestato i due uomini a Duisburg, dopo informazioni fornite da fonti di sicurezza. Non è chiaro se ci siano collegamenti con l'attacco al mercato di Natale di Breitscheidplatz a Berlino.



Gli investigatori stanno cercando di stabilire in quale fase di preparazione fosse l'attentato e se altre persone siano coinvolte, spiega la polizia della vicina città di Essen. Il centro commerciale preso di mira è il 'CentrÒ, uno dei più grandi del Paese con circa 250 negozi. Si trova in una vecchia acciaieria a Oberhausen, nell'ex cuore industriale della valle della Ruhr.

Venerdì 23 Dicembre 2016, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA