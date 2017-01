Lunedì 9 Gennaio 2017, 08:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inclemente Mastengo sembra il più eloquente, anche se si limita ad un semplice «Boh» di commento. La maggioranza di militanti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle stavolta appare davvero disorientata di fronte all’ultima sortita di Beppe Grillo, annunciata sul blog. La proposta di abbandonare nel Parlamento europeo il gruppo dell’Ukip, spostando i 17 deputati nel gruppo dell’Alde, non è accolta con molto entusiasmo. Sul blog, Grillo ha chiesto il voto sul cambio di schieramento che diventerebbe anche uno stravolgimento delle idee finora espresse sull’Unione europea: dal gruppo più critico nei confronti dell’Europa a quello che invece non ha mai messo in discussione l’utilizzo dell’euro e le politiche uniche. Certo, a disorientare i militanti sono stati anche i tempi stretti concessi per il voto, che ha avuto poco preavviso: 9 ore per esprimere un parere dalle 10 del mattino alle sette di sera di ieri. Oggi, appena due ore: dalle dieci a mezzogiorno.«Beppe, meglio soli ed a testa alta, che male accompagnati. Ma che stai a dire, che il sole del resort di briatore ti ha dato alla testa» scrive Giovanni F. In molti prevedono in Europa un’alleanza con il Pd, l’abbandono dell’ipotesi di promuovere un referendum per lasciare l’euro come Grillo aveva più volte ripetuto negli ultimi mesi. «A quando una sviolinata a Napolitano?» commenta Walter con ironia. Il sarcasmo si spreca. «Che sonora stron..., l’ennesima di Beppe il Pazzo che ci sputtanerà un altro po’. Vediamo quando gli passa, sta’ mania delle pseudovotazioni lampo» dice Nino F.