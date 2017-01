Giovedì 5 Gennaio 2017, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 13:10

ROMA - Nessun discorso preparato. Papa Francesco incontra le popolazioni delle zone del terremoto in udienza in Vaticano nell'aula Paolo VI e parla con il cuore. «Il peggio per voi è fare un sermone, faccio mie le vostre parole. Qui non c'è posto per l'ottimismo, ma c'è posto per la speranza». Papa Francesco si rivolge così ai terremotati di Lazio, Marche,«L'ottimismo serve ad andare avanti per il momento ma non ha sostanza, come invece ha la speranza». Il Pontefice non ha preparato alcun discorso perché: «Sono orgoglioso dei parroci - esclama Francesco - che non hanno lasciato la loro terra, pastori che non hanno abbandonato il loro gregge e che non sono fuggiti davanti al lupo. Vi sono vicino e vi ringrazio per essere venuti qui in Vaticano».