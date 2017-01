Mercoledì 11 Gennaio 2017, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 09:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIGNANO CILENTO. Caos viabilità nel Cilento. Questa mattina è stata chiusa la Cilentana nel tratto tra il viadotto Chiusa e la galleria di Prignano Cilento per la presenza di ghiaccio sulla carreggiata. In azione mezzi spargisale e spazzaneve della Provincia di Salerno. Intorno alle 8.30 è stato permesso alle auto di transitare mentre sono rimasti bloccati i tir e i pullman. Problemi per i pendolari ed in particolare perg gli studenti rimasti bloccati sulla strada. Disagi si segnalano anche in altre zone del comprensorio. Le strade provinciali dell'area del Monte Stella fanno registrare fino a 10 centimetri di neve. Chiuso il tratto tra la Sp15 e Perdifumo. Complicazioni anche nell'area del Monte Gelbison e sulla Sella del Corticato che congiunge gli Alburni al Vallo di Diano. Oggi molte scuole resteranno chiuse.---Il Vesuvio ghiacciato conquista il web