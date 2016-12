Giovedì 29 Dicembre 2016, 22:25 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 22:26

Eboli. Imponeva il pizzo a una prostituta, faceva il pappone lungo la litoranea. I carabinieri di Santa Cecilia hanno arrestato Rachid Channouri, marocchino, pregiudicato. Il 30enne è stato sorpreso dai militari del maresciallo Trotta lungo la marina di Eboli. L’uomo approfittava di una prostituta bulgara, le chiedeva soldi e minacciava di aggredirla.La donna spaventata inizialmente si è sottomessa ai ricatti ma poi ha deciso di ribellarsi.Pochi giorni fa la prostituta si è rivolta ai carabinieri di Santa Cecilia e ha raccontato i soprusi che subiva.L’aguzzino è stato colto in flagranza di reato. Giovedì sera, lungo la litoranea, Rachid si è avvicinato di nuovo alla ragazza bulgara ed è stato arrestato. Il marocchino deve rispondere di estorsione e minacce. Per ora è in carcere in attesa della decisione del giudice. Nei suoi confronti potrebbe partire un provvedimento di espulsione, considerato che il maghrebino ha già commesso altri reati.