Sabato 19 Agosto 2017, 22:10 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2017 22:10

Battipaglia. Brutta avventura quesa mattina per un giovanotto che appena ha prelevato il denaro ad uno sportello bancomat, in centro, è stato rapinato da un malvivente. Il giovanotto è stato seguito per strada da uno straniero che lo ha minacciato con un coltello e si è fatto consegnare i soldi, circa 150 euro. Il bandito poi è fuggito via facendo perdere ogni traccia. Il giovane ha allertato le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per individuare il malfattore che molto probabilmente era atteso per strada da un complice in auto per allontanarsi più velocemente.