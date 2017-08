Chiodo arrugginito nel pane: la denuncia diventa virale

Lunedì 21 Agosto 2017, 17:04 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 17:04

Un grosso chiodo arrugginito conficcato nel pane: è questa l'amara scoperta fatta da un uomo appena dopo l'acquisto in una panetteria di Sarno. Arrivato a casa ha scartato la pagnotta ed ha trovato il ferro infilzato su un lato.La denuncia e le foto, postate sulle piattaforme social, sono subito diventate virali. Commentate e condivise da altri cittadini scioccati davanti alle foto inequivocabili e pronti a mettere il titolare dell'esercizio commerciale davanti alle sue responsabilità."E se lo avesse mangiato un bambino? Dobbiamo denunciarli!". Il sospetto è che per la cottura sia utilizzata della legna non conforme e proveniente da scarti di cantiere, da mobili trattati e magari anche verniciati, da bancali con grave rischio per la salute dei consumatori.