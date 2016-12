Sabato 24 Dicembre 2016, 10:02 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vecchi amici. «Gli devo 300mila euro? L'età avanza... Secondo me si sbaglia». Al TG Zero di Radio Capital Christian De Sica risponde così a Massimo Boldi, che aveva incluso un debito fra i due nelle ragioni per cui non sono più tornati a fare film insieme.«Tornare con Massimo? Sarebbe una minestra riscaldata. Quando se n'è andato mi ha messo nei guai, poi dopo grazie a Dio mi è andata bene. Rimettersi insieme - aggiunge - sarebbe come quando Bud Spencer tornò con Terence Hill per Botti di Natale e andò male... l'unica cosa che potremmo fare sarebbe I Ragazzi Irresistibili. Se gli voglio ancora bene? Ma certo, le risate più grandi me le sono fatte con lui» conclude.