Naike Rivelli, l'ultima provocazione hot ma c'è anche ironia

Domenica 20 Agosto 2017, 19:51 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 20:28

Ultima provocazione da parte di Naike Rivelli, ma questa volta all'insegna dell'ironia. La showgirl, nota per i siparietti hot sui social, ha pubblicato un video sul profilo Instagram in cui mima sesso orale con un calippo. Non è la prima volta che lo fa, ma questa volta ha aggiunto faccine virtuali.Un video divertente in cui fa finta di avere baffi o orecchie da coniglio. E intanto si gode le vacanze e fa sport. E i fan restano soddisfatti.