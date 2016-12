Blitz in casa di riposo con la pornostar, l'ultima "trovata" di Diprè

Giovedì 29 Dicembre 2016, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 19:31

DUEVILLE - Un anno fa era entratocon la pornostarconfezionati con la sua foto. Obiettivo, "fare beneficenza" agli anziani. Il video è stato poi pubblicato nella sua pagina fb da, l'avvocato noto per le iniziative autopubblicitarie con attrici sexy. «Ne compro quattro e non di più» spiega all'inizio Diprè a una contrariata Neri. Quindi l'entrata nell'istituto e l'incontro con tre anziani: due vecchietti che la prendono a ridere, con apprezzamenti per il decolleté generoso dell'attrice, una signora che sta guardando la tivù che dopo le parole di Diprè dice: «Ma chi siete?», spiegando che la cosa le interessa poco. Nel video che pubblichiamo alcuni frammenti del filmato.Un anno dopo, la casa di riposo di Dueville ha saputo che Diprè e la Neri avevano fattonell'istituto. L'Ipab chiede la rimozione del filmato e i danni. Intanto i sindacati chiedono più sicurezza e controlli nel pensionato. Nel blitz Diprè si rivolge agli anziani definendosi "capo del dipreismo" e presentando la Neri come "sacerdotessa" dello stesso movimento, chiedendo perfino voti. Cose che i tre ospiti incontrati nella casa di riposo non sembrano comprendere.