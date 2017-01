"Chi mi critica ha i gatti come foto profilo, simbolo di terrorismo"

Vi sembrerà assurdo e mi piange il cuore dirlo,ma solo un attentato in Italia ci leverà dai coglioni PD E CLANDESTINI...poi la rivolta — Fabrizio Bracconeri (@FabriBracco64) 7 gennaio 2017

Lunedì 9 Gennaio 2017, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 17:15

colpisce ancora: dopo il tweet dei giorni scorsi (che aveva sollevato un mare di polemiche), nel quale aveva scritto "Vi sembrerà assurdo e mi piange il cuore dirlo ma solo un attentato in Italia ci leverà dai c... Pd e clandestini", l'ex Bruno Sacchi dei 'Ragazzi della Terza C', rincara la dose e conferma le sue teorie.se la prende contro chi lo ha criticato e dice a: "L'80%di quelli che mi criticano - dice - hanno dei gatti nel profilo e guarda caso sono del PD. Mi hanno spiegato che il gatto è un simbolo del terrorismo, tutti, tutti, hanno dei gatti nel profilo", ha commentato Bracconeri.Intanto moltissimi utenti continuano a criticare aspramente il tweet di: chissà come reagiranno dopo questo suo ultimo sfogo.