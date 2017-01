L'illusionista David Blaine prova a fermare il proiettile con i denti, ma qualcosa va storto

Domenica 8 Gennaio 2017, 09:38 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 11:14

Si spara in bocca, il trucco non riesce e quasi ci rimette la vita., uno dei più noti illusionisti del mondo, ha rischiato grosso con un pezzo forte del suo repertorio inserito nello show. Blaine, come ha fatto in sole 3 occasioni dal 2010, avrebbe dovuto bloccare un proiettile con una speciale 'coppa' di protezione di metallo e gomma tenuta tra i denti. Il tentativo eseguito all'MGM Grand Garden Arena di Las Vegas però è andato storto. Blaine ha tirato la corda collegata al grilletto di un fucile calibro 22 ma la parte metallica della protezione si è mossa all'interno della gomma.«Il tempo ha cominciato ad andare avanti lentamente. Quando la pallottola ha colpito la coppa, ho avvertito l'impatto in fondo alla gola. Ero sicuro che il proiettile mi avesse attraversato il cranio e che fossi morto. Mi sono reso conto del dolore che provavo e sono tornato in me, mi sono reso conto di essere vivo», ha detto l'illusionista, che se l'è cavata con una lacerazione alla gola. In futuro, a quanto pare, proverà ancora il numero.