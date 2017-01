Morto Mario Carducci, trovò l'amore sul trono over di «Uomini e Donne»

Martedì 10 Gennaio 2017, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 11 Gennaio, 08:42

Lutto per il trono over di Uomini e Donne. È morto Mario Carducci, uno dei protagonisti della trasmissione per mesi. Si era presentato in modo molto ironico, dicendo che cercava una compagna e "magari anche una dentiera nuova".Dopo aver incontrato Brigida ed essersi legato a lei, Mario lasciò il programma televisivo pensando di iniziare insieme alla sua nuova fidanzata una vita felice. Purtoppo la storia tra i due non è andata a buon fine ma oggi Brigida ne dà la notizia della scomparsa con grande dolore.A scrivere del suo dolore della scomparsa è stato Giuliano Giuliani, altro ex concorrente del trono over di Uomini e Donne allontanato dal programma per motivi che non sono mai stati specificati dalla redazione. «Devo spendere le mie dovute considerazioni su Mario Carducci. Napoletano, si giocava la pensione al lotto. Una simpatia unica, capelli bianchi mal gestiti, un naso importante, un uomo intelligente e modesto che voleva una compagna e…una dentiera nuova. Anche lui ci ha abbandonato. Che tristezza! Me lo ricordo nei camerini, gran fumatore, non parlava male di nessuno e nei suoi occhi grandi si leggeva tanta sofferenza di vita vissuta. Ciao Mario. Troverai alcuni amici che sono partiti prima di te. Ti ricorderò sempre. Un abbraccio caro Mario».