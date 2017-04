«Chi è il Presidente del Consiglio?», la concorrente risponde così

Presidente del consiglio? Mattarella. Via il diritto di voto subito! #eredita #leredita — Giulio D'Errico (@giulioderrico94) April 16, 2017

Ma chi seleziona i concorrenti dell'#eredita? Mamma mia che ignoranza — Daniela 🌒 (@Danireport) April 16, 2017

-Chi è l'attuale presidente de consiglio?

-Eeeh... Mattarella



Poi dici che non bisogna abolire il suffragio universale😒#eredità #leredita — Marco (@marco_wp) April 16, 2017

"Pelo di mucca" mi ha fatto rotolare come risposta, grande Deborah 🤣🤣🤣 #eredita #leredita — Il Faggio (@GiulianFaggio) April 16, 2017

Domenica 16 Aprile 2017, 21:47 - Ultimo aggiornamento: 17 Aprile, 00:46

Imbarazzo questa sera a "L'Eredità", trasmissione in onda su Rai Uno e presentata da Fabrizio Frizzi. Una serie di domande dalle risposte apparentemente semplici hanno destato ilarità tra il pubblico rimbalzando in poco tempo sul web.A precisa domanda "Chi è il nostro attuale Presidente del Consiglio?" la concorrente ha risposto Mattarella (attuale Presidente della Repubblica) invece di Gentiloni.Risate anche in seguito alla domanda "Di cosa sono fatti i tradizionali zoccoli olandesi?". La concorrente ha risposto un bizzarro "di peli di mucca" invece che di legno".