Martedì 9 Aprile 2019, 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli avellinesi sono ricchi quanto i salernitani. Le ultime dichiarazioni dei redditi lo confermano. La differenza è di pochi spiccioli. Gli abitanti del capoluogo irpino hanno guadagnato in media 21.301 euro (35.325 sono i contribuenti della città), mentre quelli di Salerno 21.305 euro (85.224 i contribuenti). La media irpina, invece, è di 15.121 euro. I più poveri sono quelli di Cairano (10.526 euro). In cima alla classifica regionale ci sono i casertani capaci di guadagnare 22.128 (46.373). Più dietro i 494.091 contribuenti napoletani che hanno dichiarato 19.583 euro e i 37.426 di Benevento con 18.598 euro.A livello provinciale, la situazione varia anche di parecchio rispetto al capoluogo nelle realtà più importanti, in base alla mappa realizzata dall'agenzia di management Twig, che ha analizzato i dati diffusi da Ministero dell'Economia e delle Finanze Mef sui redditi del 2017. La ricerca pubblicata da Infodata evidenzia che in Italia il reddito imponibile pro capite è di circa 19.500 euro, praticamente identico a quello rilevato nel 2016 (-0,06%).In Irpinia, si registrano cifre anche molto al di sotto della media nazionale. Nella seconda città della provincia, Ariano Irpino, i 14.271 contribuenti hanno dichiarato 14.077 euro. Più «poveri» i montoresi: 13.629 euro il reddito di 11.125 contribuenti. Numeri che oscillano di poco negli altri comuni, eccezion fatta per quelli a ridosso del capoluogo. I paperoni d'Irpinia, dopo gli avellinesi, sono gli abitanti di Mercogliano. Guadagnano in media 19.449 euro (7.414 contribuenti). Sono seguiti a ruota da quelli di Monteforte Irpino: 18.037 euro (6.821). Pochi soldi a fine anno per i 247 contribuenti di Cairano che dichiarano 10.526 euro e gli 804 di Zungoli con 10.985 euro. Qualcosa in più è stata intascata dai 4.250 contribuenti di Serino con 11.970 euro, che diventano 14.340 euro a Solofra (7.076 contribuenti). I 3.094 di Lioni si attestano sui 13.687 euro. Sempre in Alta Irpinia, qualcosa in meno nelle tasche dei 4.891 montellesi con 12.782 euro. Ancora: i 4.549 contribuenti di Mirabella Eclano dichiarano 13.471 euro, i 5.032 di Grottaminarda arrivano a 13.823 euro. In Valle Caudina, a Cervinara, i 5.735 contribuenti hanno ufficializzato un reddito pro capite di 14.718 euro.Dall'altra parte del Partenio, nel Mandamento, i cittadini di Avella (4.535 contribuenti) dichiarano 13.998 euro. Discorso diverso nel Vallo Lauro. Le cifre sono maggiori a Lauro, dove i 2.275 contribuenti guadagnano 16.436 euro. Il triangolo Milano-Bergamo-Monza è il più ricco d'Italia. La ricerca dice, inoltre, che lo scettro di Comune più ricco d'Italia torna, dopo un anno, a Basiglio (Milano) con 47.808 euro pro capite, seguito da Cusago (Milano) con 37.580 e da Lajatico (Pisa) con 35.162, che perde due posizioni. Si ferma ai piedi del podio Pieve Ligure (Genova), che recupera otto posizioni passando dal dodicesimo al quarto posto rivelano gli esperti - Fa capolino in top ten, recuperando sette posizioni, anche Campione d'Italia (Como). Conferme negli ultimi posti della classifica, dove i piccoli Comuni di Cursolo-Orasso (Verbanio-Cusio-Ossola), Val Rezzo (Como) e Falmenta (Verbanio-Cusio-Ossola) occupano le ultime tre posizioni con un reddito medio rispettivamente di 5.018 euro, 5.572 euro e 6.184 euro. L'Irpinia, dunque, fa evidenziare una differenza importante per le realtà che sono più vicine al capoluogo. Nella cintura urbana si registrano le dichiarazioni dei redditi con le cifre più alte. Discorso completamente diverso per le realtà dell'Alta Irpinia, della Valle Ufita, della Baronia. E ciò vale indistintamente per i Comuni piccoli e grandi, quindi con numero di contribuenti variabile.