Lunedì 19 Agosto 2019, 12:00

«Un eventuale avvicendamento al vertice dell'Alto Calore, con la mia sostituzione, è funzionale solo ad una strategia elettorale. In tutta questa vicenda, infatti, alcuni esponenti politici stanno giocando sporco. Da una parte affermano che l'azienda ha bisogno di un manager lontano dai partiti, dall'altra cercano di chiudere intese per favorire il candidato di turno alle elezioni regionali, utilizzando la poltrona dell'amministratore unico. Un'operazione che, però, fin quando sarò io al timone non permetterò».Michelangelo Ciarcia, tirato in ballo nel dibattito che si sta sviluppando sul suo ruolo sull'opportunità o meno di rimuoverlo, replica alle dichiarazioni del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, precisa alcuni aspetti su quanto affermato dal deputato Umberto Del Basso e De Caro e ringrazia i sindacati e i sindaci che lo appoggiano.