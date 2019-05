CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 20 Maggio 2019, 08:21

Laser scanning e prospezioni con i droni, modellazioni del sottosuolo e finanche studio sulla vegetazione.Parte un progetto che porterà ad una nuova campagna di scavi nell'antica Abellinum. Comune, Soprintendenza e Università in campo per la valorizzazione del parco archeologico di Abellinum. Sarà illustrata mercoledì mattina, presso la Sala consiliare di Palazzo di città, alle ore 11, la convenzione sottoscritta per la realizzazione di un programma di studio e conoscenza per la valorizzazione e riqualificazione dell'area archeologica. Un accordo che vede come parti contraenti il Comune di Atripalda, la Soprintendenza, il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università di Salerno.