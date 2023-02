«Non ci posso credere». È questa l'espressione che in tanti si sono detti e hanno scritto sui social quando hanno saputo della drammatica morte di Tiziana Lo Conte. La 40enne di Ariano Irpino si è tolta la vita impiccandosi in casa. È stata ritrovata cadavere nella sua abitazione a contrada Orneta intorno alla mezzanotte dell'altro ieri.

APPROFONDIMENTI Adriana morta suicida a 14 anni, denunciate quattro compagne Suicidio a Salerno, donna si lancia dalla finestra della Rsa Roma, psichiatra di 71 anni stupra e frusta la giovane paziente



A fare la terribile scoperta è stato il compagno che ha lanciato subito l'allarme con la speranza di poterla strappare alla morte. I sanitari del 118 sono piombati sul posto nel giro di pochi minuti per cercare di fare tutto il possibile per evitare il dramma. Purtroppo, si sono rivelati inutili i tentativi di rianimarla. Tiziana Lo Conte era già deceduta. Una tragica notizia che ha gettato nello sconforto tutta la comunità. La 40enne lascia due bambini. Era sola in casa quando ha messo in atto il suo piano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Tricolle per avviare gli accertamenti. Ancora oscuri i motivi che hanno spinto la giovane mamma a compiere l'insano gesto. Probabilmente un'angoscia che portava dentro da troppo tempo che l'ha portata a chiudere anzitempo i conti con la vita. Nessuno riesce a darsi una spiegazione per l'accaduto.



Incredulità e sconcerto la fanno da padroni in queste ore ad Ariano Irpino. La 40enne è da tutti descritta come persona buona e gentile. E nulla faceva presagire a un epilogo del genere. "Mi ricordo di te. Che brava persona eri. Non ci posso credere", scrive Gaia sulla pagina Facebook. "Un dolore al cuore. Ti porterò sempre nel cuore per la persona stupenda che eri. Buon viaggio", pubblica Rossella, sempre sul social media. E ancora. "È veramente triste e demoralizzante", scrive Carmine. Mentre Maria incredula posta: "No, non è possibile".



La salma di Tiziana Lo Conte è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Frangipane. La Procura di Benevento ha disposto l'esame esterno sul corpo. Successivamente la salma verrà restituita alla famiglia per svolgere le esequie. Dall'inizio dell'anno il male di vivere ha già mietuto varie vittime in Irpinia. Nella vicina Montecalvo Irpino un mese fa si è suicidato un 41enne. Trovato impiccato in un capanno agricolo. A Forino, invece, a distanza di alcuni giorni si è tolto la vita un giovane di appena 30 anni.