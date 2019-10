CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 11 Ottobre 2019, 08:40

Tutto pronto per la nascita, doveva essere una festa. Purtroppo, così non è stato. La mamma era arrivata al termine dei conti. Ma qualcosa è andato storto. Il bimbo è purtroppo nato morto. Dagli accertamenti è emerso che era già deceduto nel grembo della donna. Bisognerà comunque procedere con approfondimenti. L'incarico per l'esame autoptico sarà affidato questo pomeriggio al medico legale Lamberto Pianese dal sostituto procuratore Cecilia De Angelis.