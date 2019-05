CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 3 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

No alle targhe alterne e ai blocchi del traffico; sì ad un progetto di lungo respiro per evitare le ordinanze emergenziali. Parlando di smog, c'è un fil rouge che lega le posizioni di tutti gli aspiranti sindaci di Avellino. Ma le ricette sono le più disparate. Il tema è cruciale e impellente. Non solo perché Avellino nel 2018 è stato il capoluogo più inquinato d'Italia. Ma anche perché fino al 30 giugno, sarà in vigore la durissima ordinanza del commissario Giuseppe Priolo, che lascia a piedi la metà degli automobilisti.