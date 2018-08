CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 20 Agosto 2018, 08:00

Cento giorni, centouno per la precisione. Più di quelli del presidio alla Fiat Iveco in Valle Ufita (il più grande stabilimento metalmeccanico della provincia) di sei anni fa. A via Pescatori, davanti al capannone con la scritta rossa «Ipercoop», a Ferragosto c'erano loro: banconisti e cassiere, addetti alle pulizie, con le famiglie per una grigliata. Una festa con pallone e ombrelloni, per non lasciare quel capannone a cui hanno finanche imparato a voler bene, come la Vincenzina di Jannacci.Sono i 139 lavoratori della Coop che aveva aperto a fine anni 90 il grande ipermercato. Un'abitudine per gli avellinesi e per gli irpini, passare per la spesa all'Ipercoop. Al punto che ieri, davanti alla tenda dei dipendenti piantata stabilmente all'ingresso, sono arrivate diverse persone che, preso il carrello all'esterno, avevano pensato di entrare per fare acquisti.