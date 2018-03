Martedì 27 Marzo 2018, 21:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accoltella il marito al culmine dell'ennesima lite tra i due. È successo ad Avellino, in via Cassese, dove gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti a seguito della chiamata di un ragazzo di 18 anni che chiedeva aiuto in quanto sua madre stava accoltellando il padre. Sul posto gli agenti hanno trovato la donna, 45enne di nazionalità romena, in stato di alterazione per l'uso di alcol, che stava pulendo un coltello macchiato di sangue.Il marito, 58 anni, aveva una grossa ferita alla testa e varie ferite sulle braccia, segno di un tentativo di difesa da un'aggressione. Il figlio ha raccontato che la madre ha minacciato di morte entrambi gli uomini presenti in casa e di non essere riuscito a fermarla. Il marito è ricoverato in ospedale in osservazione e non è in pericolo di vita. La donna è stata arrestata per lesioni aggravate in attesa del rito per direttissima previsto domani.