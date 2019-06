CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 12 Giugno 2019, 14:00

La nuova giunta comunale di Avellino inizia a prendere forma. Il sindaco Gianluca Festa convocherà per fine settimana i consiglieri di maggioranza, per un primo confronto sul percorso amministrativo che li attende e per informarli sulla composizione dell'esecutivo.La nomina degli assessori dovrebbe avvenire nel giro di qualche giorno dalla proclamazione ufficiale degli eletti, attesa per la prossima settimana.La squadra di governo sarà composta da tre tecnici esterni e da sei rappresentanti di estrazione politica, che fanno riferimento alle quattro liste della coalizione. Tra questi avranno priorità gli eletti che hanno raccolto più voti e quelli con un'esperienza amministrativa alle spalle. Non è escluso però che possa essere cooptato anche chi è rimasto fuori dal civico consesso o altri esponenti dell'area politica di riferimento, che non hanno partecipato direttamente alla competizione elettorale.