Martedì 18 Giugno 2019, 10:26 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 11:10

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, punta su un quarto tecnico per la gestione dell'assessorato alla Cultura e conferma Nargi nella postazione di vicesindaco. Mentre si attende la proclamazione degli eletti, per avviare un confronto politico ed amministrativo con la maggioranza, si va definendo il quadro complessivo del nuovo governo cittadino. Per il via libera dell'Ufficio elettorale della Corte d'appello ci sarà però ancora da attendere e non è escluso che l'insediamento del primo cittadino possa avvenire soltanto nel corso della prossima settimana. Di lì a qualche giorno, comunque, si procederà rapidamente alla firma dei decreti di nomina degli assessori.Appare, dunque, definitivamente chiarita la posizione di Laura Nargi della lista Ora Avellino, che nei giorni scorsi sembrava destinata ad assumere la presidenza del consiglio comunale, anziché far parte della giunta. A guidare l'assemblea invece sarà Ugo Maggio, uomo di fiducia del sindaco, che già durante il breve mandato dell'amministrazione Ciampi, ha svolto questo ruolo.