Covid, il virus porta via l'ex primario Volpe: una vita in trincea contro le leucemie

Un altro medico ucciso dal Covid. Non era più in servizio al Moscati, dove aveva dato vita all'unità di Ematologia, ma la sua missione continuava ancora attraverso il volontariato. Senza sosta. Ettore Volpe, 85 anni, è spirato ieri mattina nel nosocomio del capoluogo. Era ricoverato nella terapia intensiva del Covid Hospital. Il 13 gennaio scorso l'arrivo a contrada Amoretta e subito il ricovero in terapia sub-intensiva. Otto giorni dopo il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati