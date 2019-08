Lunedì 26 Agosto 2019, 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Droga nascosta tra le siepi, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Finisce nei guai un 35enne di Serino, in provincia di Avellino, fermato dai carabinieri e finito ai domiciliari per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari della compagnia di Avellino hanno messo in campo una serie di perquisizioni volte al contrasto della diffusione di droga. Una di queste ha avuto luogo a Serino dove i militari hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, tra l'altro già sottoposto al regime di affidamento in prova ai servizi sociali.Durante i controlli sono stati trovati 50 grammi di hashish nascosti in una siepe nel giardino del 35enne, mentre in casa i militari hanno trovato due bilancini di precisione, ancora intrisi di sostanza stupefacente, e vario materiale per il confezionamento nonché circa 100 euro, possibili proventi dell'attività di spaccio. L'uomo, dopo essere stato condotto in caserma per ulteriori accertamenti, è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto ai domiciliari.