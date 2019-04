CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Aprile 2019, 12:00

Il centrodestra, pur restando diviso in due blocchi, prova a chiudere il cerchio. Se dalla parte dei forzisti, che hanno come riferimento Cosimo Sibilia e trovano come alleato l'Udc di Giuseppe Gargani, si cerca di convergere sull'ex consigliere Dino Preziosi, dall'altra parte la Lega, Fratelli d'Italia e alcuni berluscones che si riconoscono nella senatrice Sandra Lonardo, starebbero discutendo su Biancamaria D'Agostino, segretario dell'Ordine degli Avvocati di Avellino.In quest'ultimo caso, però, nelle ultime ore sarebbe spuntato anche un nome nuovo: Antonio Trulio, altro noto legale del capoluogo che è stato sondato dai salviniani per l'eventualità in cui la collega dovesse ritirare la propria disponibilità, Al momento però non ci sono conferme dai diretti interessati. Per Sabino Morano, segretario provinciale del Carroccio, «la partita è quasi chiusa. Esiste un gruppo forte con dei simboli chiari che vuole un progetto serio per la città. A questi si è aggiunta un'importante parte della società civile, che si riconosce nell'identità di questo movimento e con spirito di servizio intende essere protagonista. Sono ottimista, quindi, per una squadra che è stata fatta per vincere e non per perdere, favorendo qualcun altro».