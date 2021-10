Elezioni a Monteforte Irpino, Giordano vince la sfida più accesa

Ore 18.22, su via Loffredo esplode la festa. In tuta a festeggiare la conferma. L’elettorato montefortese ha scelto senza mezze misure: Costantino Giordano amministrerà il paese per i prossimi cinque anni.

Ed il sindaco ha scelto i suoi panni da lavoro come mise da sfoggiare nel giorno più importante, quello che lo conferma sullo scranno più alto di Palazzo Loffredo ma che, soprattutto, lo eleva a riferimento politico del territorio. Perché la posta in palio a Monteforte non era solo legata alla gestione dell’ente.