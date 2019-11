Cani avvelenati nei pressi del cimitero. Alcuni sono morti, altri in fin di vita. La triste vicenda arriva da San Michele di Serino in provincia di Avellino, ma a renderla ancora più macabra è il fatto che le esche avvelenate siano state lasciate proprio in questi giorni dedicati alla commemorazione dei defunti e nei pressi del luogo in cui sono stati seppelliti. © RIPRODUZIONE RISERVATA