CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 25 Marzo 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un infarto fulminante ha stroncato la vita di un geometra di Rotondi intento ieri mattina a fare jogging. Sconcerto e dolore a Rotondi per la morte del 47 enne Emilio Melisi.L'uomo che abitava in via Benedetto Croce, come ogni domenica, era uscito di casa verso le otto e stava camminando nella zona del campo sportivo di Rotondi, quando dopo una decina di minuti avrebbe avvertito un malore.A dare l'allarme sarebbe stata una persona che ha visto il 47 enne a terra ed ha chiamato il 118. In realtà dunque l'uomo non era nemmeno impegnato in uno sforzo fisico particolarmente gravoso. Le cause del decesso saranno riscontrate dal medico legale, tuttavia la morte per infarto appare l'ipotesi più probabile.