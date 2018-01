CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 5 Gennaio 2018, 11:19 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 11:19

Frigento. Indossano un abito religioso grigio-celeste e sul capo, sempre chino, è adagiato un velo scuro, blu violaceo. Per i fedeli che frequentano il Santuario del Buon Consiglio di Frigento, in via Piano della Croce, è sembrato solo un cambio di look, un rinnovamento del vestiario delle Suore Francescane dell'Immacolata, sempre viste ricoperte da un velo luminoso, di color celeste.Nessuno si è accorto, invece, che le dodici donne con l'abito castigato, molto simile a quello dell'Ordine fondato da Padre Stefano Manelli, sono in realtà delle laiche appartenenti a un'associazione cattolica riconosciuta da un vescovo.Hanno di fatto preso il posto delle Suore dell'Immacolata dal 28 dicembre scorso, andando a ricoprire il ruolo che queste svolgevano nella radio e nella Casa mariana editrice. Perché allora indossano un vestito religioso completo se non sono suore?Sotto quel cambio di look, che non è passato inosservato durante la celebrazione delle messe, mandate in onda anche su Tele Radio Buon Consiglio, si nasconderebbe dunque un atto di forza. «Il Mattino» è venuto a conoscenza che questi personaggi femminili sono ex suore dell'Istituto delle Suore Francescane dell'Immacolata, oggi commissariato, dell'Istituto religioso fondato da Padre Manelli, il frate ultraottantenne, che ora vive ad Albenga, finito sotto processo per le accuse di molestie sessuali, maltrattamenti e falso ideologico in atto pubblico.Archiviate le prime, si resta ancora in attesa del giudizio sull'ultimo capo di accusa, intorno a cui ruota il presunto scippo dei beni (30milioni di euro) alla Chiesa a vantaggio di un trasferimento nelle mani di laici e, in particolare, delle associazioni Missione dell'Immacolata e Missione del Cuore Immacolato. Ufficialmente, le suore hanno lasciato i conventi di Frigento per motivi di salute, insofferenti agli ambienti freddi che occupavano. La richiesta, avanzata alle commissarie dell'Istituto, è stata accolta e le religiose si sono trasferite in altri conventi.Quanto alle nuove arrivate si sa che sono state suore, indotte da Padre Stefano a chiedere la dispensa dai voti. Perché? La novità nel panorama frigentino, tra le proprietà intestate alle associazioni finite sotto inchiesta, si tinge di giallo. Certo è che le fuoriuscite, ora laiche travestite da suore, con un abito che surroga quello delle Francescane dell'Immacolate, non sono più soggette all'obbedienza dettata dalle commissarie dell'Ordine, né obbligate a non frequentare il Manelli.